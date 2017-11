Almenys 328 morts i 4.000 ferits per un terratrèmol a la frontera entre l'Iraq i l'Iran

Almenys 328 persones han mort aquest diumenge i unes 4.000 han resultat ferides a la província de Kermanshah, a l'oest de l'Iran i fronterera amb l'Iraq, a causa d'un terratrèmol de 7,3 graus en l'escala de Richter, segons els Serveis d'Emergència.



El director dels Serveis d'Emergència, Pir Hosein Kolivand, ha explicat a diversos mitjans oficials que les tasques de rescat s'estan veient obstaculitzades pel tall d'algunes carreteres rurals. Les poblacions més afectades van ser Ghasr Shirin, Sarpul i Azgale.





While the center of tonight's #earthquake is reported to be #Iran Kurdistan, this is a footage from Kelar town in #Iraq Kurdistan. #ErdhejKurdistan #Kurdistan #????? pic.twitter.com/D7MyBqn1uh