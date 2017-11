Carles Riera es perfila com a cap de llista de la CUP per Barcelona

El fins ara diputat de la CUP Carles Riera es perfila com a possible cap de llista dels cupaires per Barcelona. Segons han apuntat alguns mitjans i han confirmat fonts cupaires, és un dels noms de consens que hi ha sobre la taula dels anticapitalistes per concórrer el 21-D. És una opció que encara s'ha de ratificar a l'espera de tancar una llista àmplia "d'esquerres" i "rupturista" tal com van aprovar les bases de la formació a l'assemblea nacional extraordinària d'aquest diumenge a Granollers. Riera es va incorporar al grup parlamentari de la CUP l'octubre de l'any passat en substitució de Pilar Castillejo. Les assemblees territorials de la CUP són les que proposen noms a una comissió per a cada demarcació.