Les claus de l'èxit de la mobilització: l'experiència i les xarxes socials

Que una bona part de les persones que formen part del CDR de Manresa provinguin d'altres moviments socials ha estat una de les claus de l'èxit de moltes de les convocatòries de mobilització. Tant Garcés com Rojas deixen clar que a les coordinacions del CDR hi ha «tant gent que no havia estat mai vinculada a un moviment com persones amb experiència prèvia», cosa que, segons ells, «també és una de les gràcies» d'aquest fenomen.



A Catalunya hi ha actualment 285 CDR; un d'ells és el de Manresa, que es divideix en quatre barris. Cada barri té entre 2 i 8 persones que fan d'enllaç amb els altres tres sectors, per la qual cosa a la coordinació del CDR de Manresa hi ha una quarantena de persones. El perfil d'aquests coordinadors és molt variat, tal com assenyalen Rojas i Garcés, i en destaquen «que és un moviment on hi ha una àmplia franja d'edat. No només som jovent, com passa en d'altres moviments». Pel que fa a immigrants, admeten que als CDR n'hi ha pocs, i que és una «assignatura pendent» que intentaran solucionar «quan puguem sortir una mica de la voràgine en la qual estem immersos».

2.000 persones al Telegram



Les noves tecnologies són l'altra clau que ha facilitat l'èxit de les grans reinvindicacions dels CDR, ja que han permès canalitzar les ganes de mobilització de la gent. A tall d'exemple, cal destacar que actualment el grup de Telegram de Manresa té més de 2.000 persones inscrites, i fa just una setmana (abans de la vaga general del dia dia 8 de novembre) només en tenia mil.



El Telegram, que conviu amb una desena de grups de Whats-App dels diferents CDR de Manresa, té l'avantatge que permet un nombre il·limitat d'inscrits, i en canvi els grups de WhatsApp són d'un màxim de 250 persones; i també permet enviar missatges de manera unilateral, és a dir, qui hi és inscrit rep les convocatòries però no pot contestar-les. Aquest aspecte sí que el permeten els grups de Whatsapp, però, tal com explica Garcés, «a vegades el missatge clau o la convocatòria formal es perd enmig del munt de missatges de debat o d'opinió».



Les xarxes han permès mobilitzar i coordinar molta gent en molt poc temps i donar unes consignes clares. Però també hi ha inconvenients, ja que, tal com recorda Rojas, en els grups de WhatsApp es fan circular rumors o missatges que intenten crear por.



El Twitter, finalment, ha servit per penjar convocatòries oficials, compartir les accions que fan altres CDR del país «i així mostrar que és un moviment viu a tot Catalunya».