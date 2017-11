Comença el judici a 'La Manada' per la violació als Sanfermines

El judici contra els cinc acusats de la suposada violació d'una jove madrilenya de 18 anys la matinada del 7 de juliol de 2016 a Pamplona comença avui al Palau de Justícia de la capital navarresa amb la tramitació de les qüestions prèvies i l'interrogatori preliminar als processats.

Als imputats, cinc sevillans que es troben a la presó, se'ls imputen delictes d'agressió sexual, robatori violent i delicte contra la intimitat, pels quals la Fiscalia sol·licita 22 anys de presó; l'advocat de la víctima, 24 anys, i les acusacions populars de l'Ajuntament de Pamplona i el Govern Foral, 25 anys. Les defenses, que sostenen que les relacions van ser consentides, demanen l'absolució.

A la primera sessió, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Navarra, se'ls preguntarà si reconeixen o no tots o part dels fets. A més, en les qüestions prèvies es veurà la petició de l'advocat defensor d'un dels acusats que s'apartin del procediment les acusacions populars.



Judici Manada violació Sanfermines

El judici contra la manada per la violació als Sanfermines continuarà demà amb les declaracions de la denunciant i dos testimonis; dimecres, amb les declaracions de quatre agents de la Policia Municipal de Pamplona i de tres agents de la Policia Foral; el dijous, amb declaracions de vuit agents de la Policia Municipal de Pamplona i tres testimonis, i divendres, amb declaracions de quatre agents de la Policia Foral, quatre testimonis i un policia municipal de Pamplona.

Dilluns 20 i dimarts 21 es presentaran les proves pericials; el dia 22 es interrogarà els cinc acusats; el dia 23 declararan els testimonis proposats per les defenses, i el dia 24 conclourà el judici amb els informes finals i el dret a l'última paraula.

El judici es desenvoluparà íntegrament a porta tancada per protegir "el dret fonamental a la intimitat" de la denunciant, així com per salvaguardar-hi i als cinc acusats d'una "indesitjada i indesitjable exposició pública airejant aspectes relatius a la seva intimitat corporal i vida sexual "que pertanyen a l'esfera personal, segons ha decretat l'Audiència de Navarra.

Per tant, ni familiars dels acusats, ni de la denunciant, ni el públic en general, ni els mitjans de comunicació (hi ha una trentena acreditats) podran accedir a la sala de vistes.

Segons l'escrit de l'acusació, els imputats van tapar la boca de la jove, la van envoltar, li van baixar la roba interior i la van obligar a realitzar fel·lacions als cinc, i la van penetrar, un d'ells anal i vaginalment, sense usar cap preservatiu i "valent-se de la seva superioritat física i numèrica" ??i de la "impossibilitat" de la jove d ' "exercir la més mínima resistència".

Mentre tot això passava, dos d'ells "de comú acord amb la resta, però sense el coneixement ni consentiment" de la noia, van fer gravacions de vídeo i fotografies amb els seus mòbils, "amb la intenció de vulnerar la intimitat de la víctima i posteriorment mostrar-los, enviar-los i difondre'ls al seu grup d'amics".

Quan "es van donar per satisfets" i abans d'abandonar el lloc, segons l'escrit, es van vestir i es van apoderar del mòbil de la seva víctima, de manera que s'asseguraven que "no pogués sol·licitar auxili".