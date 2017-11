Dastis denuncia davant la UE una campanya russa de «manipulació» després de l'1-0

El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha assegurat aquest dilluns que denunciarà davant la UE "la intervenció" russa "en la desinformació i manipulació en relació amb el referèndum i als posteriors esdeveniments a Catalunya". Segons ha dit el ministre espanyol d´Exteriors en la seva arribada a la reunió dels ministres d´exteriors de la UE, la manipulació i desinformació a la qual fa referència s´ha pogut "comprovar" i ha insistit que existeixen "dades sobre com després del referèndum el tràfic a les xarxes va passar per xarxes situades a Rússia i a altres països". A més, Dastis també ha assegurat que existeixen "molts indicis" que hi ha persones que estan intentant "intervenir, manipular i afectar el que hauria de ser un desenvolupament democràtic natural a Catalunya". El ministre espanyol d´Exteriors ha assenyalat que durant la reunió no plantejarà "res en particular", però sí que deixarà "constància de com en altres àrees, es plantegen aquestes situacions de manipulació i desinformació".

D´altra banda, Dastis ha convidat Puigdemont a "presentar-se com a candidat" a les eleccions del 21-D per "veure quin suport té" i ha dit que "l´alternativa a la independència passa per les eleccions del 21 de desembre".

Preguntat sobre les sancions de la UE a Veneçuela, el ministre espanyol d´Exteriors ha afirmat que "tot" el que fa el govern espanyol en relació amb Veneçuela "està orientat a incentivar la celebració del diàleg entre el govern i l´oposició amb l´objectiu d´aconseguir una solució pacífica, democràtica i dialogada a la situació que viu Veneçuela".

Durant la reunió, Dastis ha dit que es tractaran "moltes coses i el més important és la posada en marxa de la cooperació estructurada en política de seguretat i defensa, les relacions de la Unió Europea amb Àfrica i la qüestió de la comunicació estratègica". És precisament en el marc d´aquesta última que el ministre espanyol d´Exteriors plantejarà la suposada ingerència russa.