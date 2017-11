Degolla la seva filla de 2 anys a Alzira després de saber que la seva dona volia deixar-ho

Aquest diumenge a la tarda Alzira va viure el que potser és el pitjor crim que pot concebre la ment humana. Un home de 28 anys va degollar presumptament la seva filla de dos anys. Pel que sembla, es trobaven sols a casa ja que la mare de la petita estava fora treballant. Després del crim, el presumpte assassí es va precipitar per la finestra de l'habitatge, situada al segon pis d'un edifici del carrer Padre Castillo de la capital de la Ribera Alta, però va sobreviure a la caiguda gairebé sense patir ferides de consideració. Pel que sembla, en aquest moment va anunciar que havia matat a la petita i els clients d'un bar ho van mantenir retingut fins l'arribada de la policia.

Les fonts consultades van assenyalar aquest diumenge que possiblement el presumpte assassí havia mantingut hores abans una discussió amb la seva parella, i que la dona li havia mostrat la seva intenció de trencar la relació. Una amiga del matrimoni va assegurar fins i tot que en altres discussions anteriors, l'espòs havia amenaçat de matar la nena si la dona s'atrevia a divorciar-se d'ell. Malgrat això, cap font policial va confirmar que constessin denúncies prèvies en aquest sentit.

Aquest diumenge es desconeixia si el pare de la nena assassinada havia volgut suïcidar-se llançant-se al buit o, per contra, el que volia era marxar del lloc del crim. Els mateixos testimonis que van alertar la Policia que el sospitós havia caigut sobre la lluna d'un cotxe estacionat davant l'immoble, van relatar que en la seva caiguda semblava haver intentat aferrar-se a una barana del primer pis. Aquests mateixos testimonis van afirmar que, després de la caiguda, el sospitós va començar a cridar anunciant que havia matat la seva filla i a demanar que cridessin a la Policia.

Sigui com sigui, quan al voltant de les 17.00 hores la Policia va arribar al lloc dels fets el presumpte assassí estava retingut pels clients d'un bar limítrof al lloc del crim i no presentava ferides de gravetat, tal com van comprovar a l'Hospital de la Ribera on va ser traslladat en un cotxe patrulla.

Mentrestant, diversos agents de la Policia Nacional i de la local accedien després d'esbotzar la porta al pis de la família -en el qual, segons alguns veïns, vivien en règim de lloguer des de fa uns dos anys-, i allà es van trobar amb la petita morta. Els agents també van trobar l'arma blanca amb la qual suposadament l'home havia degollat ??la menor. El seu pare va ser traslladat a dependències de la Policia Nacional d'Alzira.

La mare de la nena, que no era a casa en el moment d'ocórrer el succés, va arribar al lloc del crim vint minuts després i, segons les fonts consultades, ja havia estat avisat del que havia passat amb la seva filla. La dona, de nacionalitat romanesa com el seu marit, va haver de ser assistida d'un atac d'ansietat i traslladada al mateix Hospital de la Ribera al qual havien portat al presumpte assassí, segons fonts sanitàries i de Delegació del Govern.

L'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, ha explicat que es tractava d'una família jove d'immigrants, de nacionalitat romanesa, acollida a la ciutat, "on estaven empadronats", i pel que sembla no hi havia denúncies prèvies. Una dona amiga de la mare de la nena (tal com la van identificar també diversos veïns del carrer) va assegurar aquest diumenge que aquesta havia intentat denunciar en diverses ocasions al seu marit per presumpte maltractament i que fins i tot havia mostrat la seva intenció de divorciar-se d'ell, circumstàncies aquestes que no s'han pogut d'moment confirmar per fonts oficials.

La jove- que es va presentar com a padrina de la menor i que també és de nacionalitat romanesa- va assegurar ahir que, davant l'anunci de divorci de la seva dona, l'ara detingut havia amenaçat precisament amb matar l'única filla de tots dos.

És més, segons aquesta versió, la dona hauria anat a interposar denúncia quan va rebre la trucada comunicant-li que la nena havia estat degollada, si bé aquest extrem no ha pogut ser confirmat.

A les 19.45 hores els operaris del servei fúnebre Judicial treien el cadàver de la nena de l'edifici per a ser traslladat a l'Institut Anatòmic Forense.