Devastació i angoixa després del terratrèmol

La situació a la localitat de Sarpul Zahab, la més afectada pel terratrèmol a l'Iran -i que anit també va afectar l'Iraq, és desoladora amb centenars de persones plorant entre la runa a l'espera de tenir notícies dels seus familiars desapareguts. Els habitants de la zona segueixen des de primera línia les tasques de rescat amb l'esperança que els membres dels seus cercles pròxims apareguin amb vida.

El sisme, de 7,3 graus a l'escala de Richter, ha devastat diverses localitats de la província occidental de Kermanshah, fronterera amb l'Iraq, on els morts ascendeixen ja a 328 i els ferits a gairebé 4.000.

Tot i que les xifres encara no són concloents, es creu que la majoria de les víctimes mortals s'han registrat a Sarpul Zahab, on l'electricitat segueix tallada i es calcula que la meitat dels edificis han patit importants danys.

Mentre els equips de rescat retiraven la runa d'una edifici d'habitatges de protecció social, Sarpul Zahab ha estat sacsejada per una altra rèplica. "Ja Hussein", han cridat desconsolats els ciutadans implorant al tercer imam dels xiïtes i nét del profeta Mahoma, molt venerat a la República Islàmica.

«Com podem sentirn-nos si ho hem perdut tot?



La majoria dels qui ajuden no són habitants de la zona sinó familiars de les persones desaparegudes entre la runa, com Arsalan Darabi, d'uns 50 anys. Darabi portava prop de 10 hores davant l'edifici en el qual vivien el seu nebot de 30 anys, la seva dona i dos fills, dels quals no se sap res. "Com podem sentir-nos si ho hem perdut tot? No sabem si estan vius i patint sota la runa, o morts", diu entre llàgrimes.

Els equips de rescat estan emprant gossos rastrejadors per comprovar si hi ha supervivents o cossos, i tot seguit retiren la runa de tres metres en tres metres.

Els edificis més damnificats de la ciutat són un conjunt d'habitatges de protecció social, on es calcula que almenys cinc o sis famílies continuen sota les ruïnes, segons un membre dels equips de rescat.

Els que ho han perdut tot s'han instal·lat en tendes de campanya en un parc. Es queixen que de moment no han rebut ajut de les autoritats. "No ens han atès bé. No tenim ni aigua ni menjar", comenta Safari, un jove de 32 anys que va poder escapar de casa abans que s'ensorrés.

Safari comparteix tenda amb set persones més, entre elles un jove de 27 anys que explica que el seu pare i els seus germans estan ferits a l'hospital.

Serveis mèdics col·lapsats



Els hospitals de Sarpul Zahab estan col·lapsats, igual que els d'altres poblacions properes damnificades com Eslamabad Gharb i Ghasr Shirin, amb població majoritàriament kurda.

Les autoritats han establert hospitals de campanya i han enviat unes 140 ambulàncies i una vintena d'helicòpters per traslladar els ferits a altres zones, segons l'Organització de Gestió de Crisi de l'Iran.

Davant la magnitud de la tragèdia, han estat mobilitzats l'Exèrcit, els Guardians de la Revolució, la força de Voluntaris Islàmics i la Mitja Lluna Roja de l'Iran per ajudar en les tasques de recerca.

Zona sísmica



Els terratrèmols són freqüents a l'Iran, país amb una gran activitat sísmica, però aquest és el més greu dels últims anys. Els sismes més mortífers a l'Iran fins a la data es van produir el desembre de 2003 i el juny de 1990, quan van perdre la vida 31.000 i 37.000 persones, respectivament.