Manifestants a favor de la unitat d'Espanya recorren el centre de Manresa

Unes 700 persones –segons la Policia Local– d'arreu del Bages i Catalunya van assistir ahir al matí a Manresa en una manifestació per donar suport a la unitat d'Espanya.



La concentració, convocada per Hermanos Cruzados i amb el suport de Somatemps, va començar puntual a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya, i d'allà es van desplaçar fins a Crist Rei.



Seguidament van baixar pel Passeig de Pere III cantant consignes a favor de la unitat d'Espanya. Quan veien un balcó on hi havia una estelada, cridaven «aquesta bandera no ens representa».



Un dels moments més tensos de la jornada va ser quan a les escales de la Biblioteca del Casino un noi va ensenyar un paper DIN A4 reclamant la llibertat dels presos polítics i uns quants manifestants van anar on ell era, li van arrencar el full i el van increpar. Ràpidament hi va intervenir la policia i alguns membres de l'organització i van evitar mals majors.



També, algun dels manifestants amb les banderes espanyoles va escridassar gent gran que passava pel costat mirant la concentració amb crits de «nazis», «sou uns gossos» i «visca Espa-nya».



Un altre moment de força tibantor va ser quan van coincidir a l'inici del Passeig i Sant Domènec els manifestants de la unitat d'Espanya i un centenar de persones que eren contràries a la concentració. Cada bàndol va cridar les seves consignes, i els unionistes van fer esclatar diversos petards, però la situació no va arribar a més.



La concentració va acabar a la caserna de la Guàrdia Civil. Pel camí, va ser majoritari l'ambient distès i es va poder escoltar constantment Manolo Escobar i el seu Y viva España. Alguns dels càntics més repetits van ser «Puigdemont a presó», «jo sóc espanyol», «Catalunya és Espanya», i «visca la Guàrdia Civil».



La manifestació va arribar a la caserna pels volts de la 1 del migdia i es van estar més de mitja hora entonant diferents càntics. Un cordó de seguretat dels Mossos d'Esquadra –al llarg del matí hi van intervenir una seixantena d'agents de la brigada mòbil– va impedir que els manifestants poguessin arribar fins a les portes de la caserna. Jaume Vizern, d'Hermanos Cruzados, va fer una valoració «molt positiva» de la manifestació, i va destacar el comportament «festiu» i «pacífic».

Incident posterior



Un veí de Castellgalí va ser agredit a primera hora de la tarda per tres ultres que tornaven de la manifestació espanyolista de Manresa, segons informava l'agència ACN. Els fets van passar cap a tres quarts de quatre de la tarda al restaurant Salom, on, segons el propietari de l'establiment, els individus amb banderes espanyoles van entrar per «prendre alguna cosa». Segons va relatar, els va demanar que deixessin fora les banderes i els tres joves el van començar a insultar i a amenaçar. A més, van increpar i agredir un client, al pòmul. Fins al lloc s'hi va desplaçar una ambulància del SEM, que va atendre l'afectat i el va traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Quan els Mossos van arribar al lloc ja no hi havia els agressors. El propietari del bar ha denunciat l'agressió i la policia n'ha obert diligències.