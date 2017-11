El PDeCAT vol una llista àmplia i civil liderada per Puigdemont

La direcció del Partit Demòcrata està ultimant una llista «àmplia, transversal i el més civil possible» per al 21-D, encapçalada pel president Carles Puigdemont i sense Marta Pascal, tal com va avançar La Vanguardia i van confirmar a l'ACN fonts del partit. El cap de setmana, Puigdemont es va reunir amb el president del PDeCAT, Artur Mas, la coordinadora general, Marta Pascal, el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, i el diputat al Congrés i alcalde de Tortosa, Ferran Bel.



Fonts del partit van remarcar que la formació atén el requeriment de Puigdemont d'encapçalar una llista unitària cívica. Les llistes tindrien un nom diferent del del partit, tot i que aquest aportaria la seva maquinària a la logística electoral.



La fórmula d'aquesta llista encara no està 100% tancada, però durant la visita dels dirigents del partit a Brussel·les es va avançar en aquesta direcció. El partit vol així «entendre i atendre» la petició que va fer Puigdemont divendres en una entrevista a l'ACN d'encapçalar una llista unitària cívica, però fer-ho de manera que aquesta candidatura tingui el suport de l'estructura i la maquinària de la formació. A més, també disposaria dels espais que el PDeCAT tindria en els debats electorals.



La llista es perfila com la fórmula preferida per la direcció del partit per presentar-se al 21-D, i també per Puigdemont. Així, descartarien l'opció de l'agrupació d'electors que divendres es va presentar a l'Ateneu Barcelonès. No hi ha cap decisió final presa, tot i que les mateixes fonts asseguren que en un parell de dies es podria decidir quin nom portarà la llista. El Consell Nacional del PDeCAT es reunirà dimecres, i divendres és el límit per presentar les llistes.



A Brussel·les, Pascal va traslladar a Puigdemont la renúncia a participar en les llistes. Fonts del partit remarquen que és una decisió seva tant per donar compliment a la idea de Puigdemont com també per concentrar-se en la consolidació del PDeCAT.