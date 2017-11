Puigdemont apareix amb Puig i Ponsatí en un acte cultural del Casal Català a Brussel·les

Carles Puigdemont ha aparegut aquest dilluns al vespre en un acte organitzat pel Casal Català de Brussel·les sobre l'exili, coincidint amb l'anunci que encapçalarà la llista de la candidatura 'Junts per Catalunya', tal com han confirmat fonts de l'entorn del president. També han assistit a l'acte cultural els consellers Lluís Puig i Clara Ponsatí, cessats pel govern espanyol. Si bé l'assistència de Puig ja estava prevista, la presència de Puigdemont no estava confirmada però en qualsevol cas el president no ha fet declaracions a l'inici de l'acte. El conseller de Cultura Lluís Puig, destituït pel govern espanyol, ha estat l'encarregat de presentar l'acte sobre el llibre 'Quan Catalunya preocupava a Europa', de l'historiador Arnau Gonzàlez i Vilalta. El llibre tracta de la diplomàcia i la premsa internacional durant la República i la Guerra Civil.

Durant la presentació, Puig ha recordat que el moment actual és "d'especial sensibilitat" per a ell. Segons ha explicat, quan van demanar-li de participar en l'acte, li va venir al cap una reflexió. "Vinc del món de la cultura popular i em sembla important poder entendre com des de meitats del segle XIX Catalunya és un país que comença a generar un associacionisme per allò que l'Estat no li fa", ha dit. En aquest sentit ha fet referència al naixement dels primers ateneus i biblioteques, entre altres. "Per tant és un moment en el qual el país reneix amb ganes de fer allò que no rep d'un Estat que té oblidada Catalunya", ha expressat. "Som un país avesat a fer allò que l'Estat no ens feia", ha afegit.

"Com hauríem fet les manifestacions pacífiques i cíviques sense el nivell d'autoimplicar-nos i sentir que tots junts som capaços de fer unes autèntiques festes cíviques?", s'ha preguntat referint-se a la manifestació de dissabte passat, entre altres. En aquest sentit ho ha atribuït, en part, a la "cultura d'associació".

També ha fet referència a la creació de la Institució de les Lletres Catalanes el 1937 per part de la Generalitat. "Si fa 80 anys les persones van poder fer-ho com un exemple de cultura contra la barbàrie, què no podrà fer ara?", ha demanat. "Us animo, us encoratjo a què seguim tenint aquesta forma de fer cívica i democràtica en llibertat", ha conclòs.