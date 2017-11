Rivera diu que Puigdemont s'inventa 'Junts per Catalunya' per evitar que la gent sàpiga que és de "la banda del 3%"

Ciutadans (Cs) ha tornat a un dels municipis on va començar a gestar-se, Cornellà de Llobregat. En un acte de pre-campanya, aquest dilluns a la tarda, el president de la formació taronja, Albert Rivera; la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas; i el fins ara portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, han omplert la sala del Citilab de la ciutat.

En el míting, Rivera s'ha referit a 'Junts per Catalunya', el nom de la candidatura del president de la Generalitat -destituït per l'Estat-, Carles Puigdemont, per presentar-se al 21-D, amb una base del PDeCAT i independents. Segons ha dit el líder de Cs, Puigdemont "s'inventa" aquesta fórmula per "evitar" que la gent sàpiga que és "de la banda del 3%", en referència a l'antiga CDC. A més, Rivera també ha avisat que el secretari general i candidat del PSC, Miquel Iceta, vol fer un "tercer Tripartit". Al seu torn, Arrimadas ha demanat el vot per a Ciutadans per aconseguir "acabar" amb el procés.