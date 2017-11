Trump insta a impedir l'amenaça de Corea del Nord

? El president dels Estats Units, Donald Trump, va instar totes les nacions responsables a actuar per garantir que Corea del Nord no segueixi amenaçant el món. «La seguretat és un objectiu que hauria d'unir totes les nacions civilitzades», va assenyalar Trump. «Totes les nacions responsables han d'actuar per garantir que el règim deshonest de Corea del Nord no segueixi amenaçant el món amb un nombre de morts inconcebible», va afegir.