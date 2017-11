Els acusats de la violació grupal als Sanfermines es declaren innocents

Els cinc acusats d'haver violat en grup una jove madrilenya de 18 anys als Sanfermines del 2016 es van declarar innocents en la primera sessió del judici que des d'ahir acull a porta tancada el Palau de Justícia de Navarra, segons va informar l'advocat Agustín Martínez Becerra.

Tots cinc estan imputats per un delicte continuat d'agressió sexual, un altre contra la intimitat i un tercer per robatori amb intimidació, pels quals la Fiscalia demana 22 anys i 10 mesos de presó per a cadascun.

I és que, segons l'escrit de l'acusació, els imputats, que es fan dir «la Manada», van abaixar la roba interior de la jove i la van obligar a realitzar fel·lacions a tots ells, que també la van penetrar, analment i vaginalment, sense usar preservatiu i «valent-se de la seva superioritat física i numèrica» i de la «impossibilitat» de la jove d'«exercir la més mínima resistència».

Mentrestant, dos d'ells, «sense el coneixement ni consentiment» de la noia, van fer gravacions de vídeo i fotografies amb els seus mòbils, «amb la intenció de vulnerar la intimitat de la víctima i posteriorment mostrar-los, enviar-los i difondre'ls al seu grup d'amics».

L'acusació afegeix que quan els acusats «es van donar per satisfets» i abans d'abandonar el lloc dels fets, el portal d'un cèntric edifici de Pamplona, es van apoderar del mòbil de la víctima perquè «no pogués sol·licitar auxili».

No obstant això, en acabar la sessió d'ahir, el lletrat Martínez Becerra, que defensa José Ángel P.M., Jesús E.D. i Ángel B.F, tots tres a la presó de Pamplona des de fa 16 mesos, va comentar als periodistes que els seus clients, que sempre han sostingut que van ser unes relacions consentides, s'havien declarat «innocents». El mateix va passar amb els altres dos acusats, el militar Alfonso Jesús C.E. i el guàrdia civil Antonio Manuel G.E., presos a la presó militar d'Alcalá d'Henares, encara que aquest últim sí que va admetre haver «sostret» el mòbil de la jove.

Està previst que el judici per aquest cas es prolongui fins al 24 de novembre i tingui lloc a porta tancada per preservar la intimitat de la noia, la defensa de la qual demana per als processats 24 anys i 9 mesos de presó, mentre que les acusacions populars sol·liciten més de 25 anys.

Precisament aquestes acusacions, exercides pel Govern de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona, van ser una de les qüestions prèvies que ahir va abordar el tribunal. Les defenses dels acusats han demanat que totes dues siguin apartades del cas ja que l'acusació popular l'exerceixen associacions i altres entitats però no les institucions, llevat que sigui un cas de violència masclista, i aquest no ho és. El tribunal no va acceptar la petició, com tampoc la plantejada per la Fiscalia perquè els processats siguin els primers de declarar, el que hauria de succeir avui i no el dia 22 com s'ha assenyalat.

Per tant, rebutjat el canvi d'ordre, el judici continuarà avui amb el testimoni de la jove, per a la qual el tribunal ha demanat protecció i que no es trobi amb els acusats en cap moment, de manera que arribarà al Palau de Justícia acompanyada per la policia i declararà mentre els imputats segueixen el seu testimoni des d'una altra sala per videoconferència. Per als pròxims dies estan citades mig centenar de persones entre policies, testimonis, i perits psicòlegs i forenses.