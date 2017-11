Almenys cinc morts en un tiroteig en un col·legi de Califòrnia

Un tiroteig ocorregut aquest dimarts prop d'una escola de primària situada al Ranxo Tehama (Califòrnia, EUA) ha deixat almenys cinc morts, inclòs l'autor dels fets, van informar mitjans locals.



L'oficina de Policia del comtat de Tehama va indicar que el succés va tenir lloc al voltant de les 08.00 hora local en la reserva Ranxo Tehama, propera a la localitat de Xarxa *Bluff, situada uns 185 quilòmetres al nord de Sacramento, i que el sospitós va ser abatut per la policia. De moment es desconeix si entre els morts hi ha menors.



Segons van explicar diversos testimonis al diari local Record Searchlight, el tiroteig va començar en un habitatge i va continuar instants després a l'escola Ranxo Tehama Elementary.



L'assistent del xèrif del comtat, Phil Johnston, va assenyalar que diversos estudiants van ser evacuats en helicòpter, inclosos dos nens ferits de bala.



Un portaveu del centre mèdic Enloe, en la localitat de Chico, va indicar que ha rebut quatre pacients, un adult i tres nens.



Almenys cent agents van acudir a la zona i investiguen cinc àrees on es van produir els trets.



L'escola ha estat desallotjada i els estudiants van ser evacuats a llocs segurs.



Les autoritats, que han recuperat un fusell semiautomàtic i dues pistoles en l'escenari del crim, van informar que el succés es va produir després d'un episodi de violència masclista protagonitzat pel sospitós.







