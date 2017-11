Catalunya s'adhereix a la campanya de l'ONU per millorar l'aire

Catalunya s'ha adherit a la campanya BreatheLife de l'ONU, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Coalició Clima i Aire Net (CCAC), per millorar la qualitat de l'aire a les ciutats i mobilitzar-les per protegir la salut i el planeta davant els efectes de la contaminació atmosfèrica. La campanya BreatheLife es va presentar ahir a la cimera del Clima (COP23) celebrada a Bonn (Alemanya), en un acte en què el sotsdirector executiu del programa de l'ONU per al Medi Ambient (PNUMA), Ibrahim Thiaw, va anunciar la llista de les primeres adhesions a la campanya.

Segons va informar la Generalitat, l'objectiu de Catalunya és reduir el nombre de morts que provoca la contaminació abans del 2030. La iniciativa se suma a altres accions de la Generalitat, com el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020, que inclou una sèrie de mesures per reduir les emissions de diferents orígens.