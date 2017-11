La CUP acusa d'organització criminal vuit dels investigats pel cas Innova

La CUP acusa d'organització criminal vuit investigats del cas de presumpta corrupció a Innova, el grup d'empreses municipals de Reus, sota el mandat de l'exalcalde Lluís Miquel Pérez (PSC), segons va informar ahir el partit anticapitalista. La CUP, com a acusació particular, considera que vuit dels investigats són una organització criminal (penat amb vuit anys de presó) que hauria comès els delictes de prevaricació continuada, blanqueig, falsedat i defraudació a l'administració. També, malversació de cabals públics (penat amb vuit anys) i tràfic d'influències (dos anys), per la qual cosa demana el límit de condemna de presó; inhabilitació i responsabilitat civil. Els investigats són Josep Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut (ICS) que va compaginar el seu càrrec amb el de director general d'Innova, fins que va dimitir per la denúncia presentada per la CUP el 2012. S'hauria coordinat amb l'exalcalde Lluís Miquel Pérez per contractar Carles Manté, exdirector del CatSalut, per treballs de consultoria en sanitat pels quals va cobrar més de 720.000 euros entre el 2007 i el 2011 sense estar del tot acreditats.