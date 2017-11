Detingut per fer-se passar per fotògraf per obtenir imatges de menors despullades

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys i de nacionalitat espanyola per obtenir imatges de menors despullades després de fer-se passar per fotògraf de moda. Segons fonts policials, el detingut contactar amb una noia de 14 anys de Blanes a través de perfils falsos de dues xarxes socials i li va oferir la possibilitat de treballar com a model o com a dependenta de botigues de marques importants, amb un sou d'uns 1.600 euros al mes.

Com a requisit, la jove, que va denunciar els fets el juliol passat, havia de superar un procés de selecció a través de la webcam per motius d'agenda del suposat fotògraf. Primer, li demanava que s'exhibís en banyador, després en roba interior i després que mostrés els sues genitals a la càmera. Un cop finalitzada la primera sessió, el detingut obligava la menor a continuar amb aquesta pràctica amb l'amenaça que difondria les imatges que ja havia enregistrat prèviament.

Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per identificar el presumpte fotògraf i van detectar que s'havia donat d'alta a través d'un perfil fals en dues conegudes xarxes socials i des d'allà contactava amb les seves víctimes, moltes d'elles menors, i aconseguia que es despullessin davant de la càmera mentre es masturbava.

Finalment, el 9 de novembre, els agents van detenir l'autor dels assetjaments i li van intervenir el material informàtic amb el qual amenaçava les seves víctimes. L'home està acusat dels delictes de corrupció de menors mitjançant internet i exhibicionisme.

L'arrestat, que ja havia estat detingut pels Mossos l´any 2015 per fets similars, va passar a disposició judicial del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners el 10 de novembre i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.