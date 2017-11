Els Mossos investiguen un escorta de Puigdemont

Els Mossos d'Esquadra han obert un "expedient" respecte a l'agent d'aquest cos que estaria "acompanyant des del primer dia" a l'expresident català Carles Puigdemont durant la seva estada a Brussel·les (Bèlgica), segons ha confirmat aquest dimarts el ministeri d'Interior, Juan Ignacio Zoido.

En declaracions als mitjans després de celebrar un acte institucional a Sevilla, Juan Ignacio Zoido ha exposat que un departament dels Mossos d'Esquadra ha incoat un "expedient" per a "investigar" i dilucidar les circumstàncies en què l'agent estaria "acompanyant" a Puigdemont durant la seva estada a Brussel·les, ciutat a la qual va fugir després de la declaració unilateral d'independència i el posterior cessament de tot l'Executiu autonòmic català, gràcies a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola.

Aquest agent en qüestió, segons el ministre d'Interior, està "expedientat" per la policia autonòmica catalana i aquest expedient "es resoldrà d'acord amb l'aplicació de la norma corresponent". "Si (l'agent) ha fet una cosa que no hauria d'haver fet, no ha comunicat a on anava o ha incomplert la normativa vigent, sobre ell caurà tot el pes de la llei, com és lògic", ha manifestat el ministre.