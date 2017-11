França commemora el segon aniversari dels atacs del 13-N

França va commemorar ahir el segon aniversari dels atemptats gihadistes del 13 de novembre del 2015, els pitjors de la seva història, i va recordar les 130 víctimes mortals. L'Estadi de França, a Saint-Denis, on va començar la tràgica nit en els prolegòmens d'un partit entre França i Alemanya, i la sala Bataclan, punt final d'una cadena d'atacs que va registrar 90 dels morts, van obrir i van tancar l'homenatge encapçalat pel president, Emmanuel Macron. El Petit Cambodge, la Bonne Bière, el Comptoir Voltaire i la Belle Équipe, on l'anomenat comando de les terrasses també va deixar la seva reguera de sang, van ser altres punts on es va llegir el nom dels morts; es va dipositar una corona de flors; i es va fer un minut de silenci.