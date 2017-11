Hisenda demana a la Fiscalia que investigui els alcaldes que van viatjar a Brussel·les

El Ministeri d'Hisenda ha remès un document a la Fiscalia del Tribunal de Comptes per demanar-li que citi a declarar els 200 alcaldes que van desplaçar-se a Brussel·les el passat 7 de novembre per denunciar la "persecució política i judicial" al Govern i també als presidents de l'AMI i l'ACM i als eurodiputats Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé.

El ministeri vol comprovar si el viatge i les despeses vinculades a l'acció de la capital belga –com el lloguer de la sala on es va fer l'acte- es van pagar amb fons públics. En l'escrit, Hisenda fa referència a algunes informacions periodístiques que recullen declaracions d'alcaldes que reconeixen que les despeses es van pagar amb fons municipals. En el cas dels eurodiputats, es remet a unes declaracions del president de l'AMC, Miquel Buch, que afirmava que els eurodiputats havien pagat el lloguer de la sala. El mateix Busch, però, va assegurar després via Twitter que el lloguer havia sortir de l'ACM.

El ministeri vol que s'investiguin les despeses derivades tant del viatge d'avió (es va noliejar un vol xàrter per a tots els alcaldes), com del transport a Brussel·les, manutenció i lloguer del local on es va celebrar la reunió en suport al Govern destituït. El ministeri sospita que hi ha hagut fons públics per pagar alguna de les despeses i, per tant, demana al Tribunal de Comptes que actuï. Montoro creu que haver usat fons públics per a una finalitat diferent a la prevista legalment "podria implicar una eventual responsabilitat comptable".