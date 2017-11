Investiguen la mort d'una dona i el seu fill, trobats a Badia del Vallès

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una anciana de 96 anys d'edat i el seu fill, de 75, els cadàvers dels quals van ser trobats ahir a l'interior d'un pis a Badia del Vallès, encara que de moment no s'aprecien indicis de mort criminal.

Segons fonts pròximes a la investigació, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir els dos cadàvers a l'interior de l'habitatge, al qual van acudir després de ser alertats pels veïns de l'edifici per la forta pudor que sortia de l'interior de l'immoble.

En espera dels resultats de l'autòpsia, que haurà de determinar les causes de les morts i quan van ocórrer, agents del grup d'Homicidis dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar ahir al domicili on es van trobar els cadàvers per recollir pistes que ajudin a aclarir els fets.

Els investigadors estan en espera de confirmar oficialment la identitat dels dos morts, que estaven en avançat estat de descomposició.

Segons els veïns, els morts són una anciana de 96 anys i el seu fill, de 75.

Entre altres hipòtesis, els Mossos investiguen si, com sostenen alguns veïns, l'anciana hauria mort per causes naturals, mentre que el seu fill, que tenia una gran dependència de la dona, s'hauria suïcidat després d'arribar a casa i trobar la seva mare morta.

De moment, els Mossos d'Esquadra confirmen que no s'han trobat indicis de criminalitat a l'habitatge, de manera que, després de les primeres indagacions, el cas ha quedat en mans de la unitat d'investigació i no de l'àrea d'investigació criminal.