L'empresari de «La Tuerka» diu que Veneçuela i Iran van pagar a Podem

Enrique Riobóo, propietari del Canal 33, on s'emetia el programa televisiu La Tuerka de Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero, va assegurar ahir al Senat que tots dos van acudir a la campanya de les eleccions europees del 2014 «amb les butxaques dopades de diners de Veneçuela i dels iranians».

També va afirmar que no haurien aconseguit els cinc europarlamentaris que Podem va obtenir en aquests comicis sense els fons rebuts des de l'estranger per Iglesias i Monedero, dels quals ell va ser «testimoni» per la relació que mantenia amb ells des del seu lloc d'empresari de la cadena que emetia La Tuerka. El periodista va revelar també a la Comissió de Finançament dels Partits Polítics de la cambra alta que el propòsit que tenien els fundadors de Podem des del seu començament era doble, «visibilitzar» la mobilització ciutadana del 15M i «desestabilitzar el sistema».

Riobóo va anar a la comissió convocat pel grup popular, que en la pràctica controla en solitari aquest òrgan per la renúncia de les altres forces a participar-hi, i es va sotmetre durant una hora a les preguntes que li va formular el portaveu del PP, Luis Aznar.

La seva compareixença li va servir per confirmar en seu parlamentària molts aspectes de la relació personal i comercial que va tenir amb Iglesias i Monedero, abans fins i tot de la fundació de Podem, dins el projecte de comunicació política que volia emprendre l'ara líder de Podem.