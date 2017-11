L'home que va perdre un ull l'1-O: «Vull ser l'últim ferit per bala de goma a Espanya»

L'home que va perdre un ull l'1 d'octubre per l'impacte d'una pilota de goma disparada per la policia espanyola a Barcelona, Roger Español, ha presentat aquest dimarts una querella contra tres membres del cos policial per lesions. Entitats de drets humans i l'Ajuntament de Barcelona també es presentaran com a acusacions populars. Segons les imatges recopilades, l'escopeter hauria disparat a uns 15 metres de distància i en inclinació plana, cosa prohibida per alguns protocols policials. Per això, els querellants demanen responsabilitats penals per l'escopeter i dos comandaments sobre el terreny, i responsabilitats polítiques que podrien arribar al Congrés de Diputats. Español vol ser l'últim ferit per pilota de goma a l'estat i per això vol que es prohibeixin, tal com es va fer a Catalunya el 2014.