La mare de la nena degollada havia sortit de casa per demanar ajuda

La mare de la nena de dos anys que va ser degollada pel seu pare diumenge a Alzira (València) havia abandonat el domicili per anar a denunciar unes amenaces, segons ha explicat als periodistes una companya de feina, i no es va endur amb ella la seva filla perquè estava dormint. Tant aquesta dona com la tieta de la nena van confirmar que la mare tenia intenció de separar-se del presumpte assassí perquè «no es portaven bé com a parella».

«Ella mai ens va dir que li pegués, perquè ho hauríem denunciat», van explicar les dues dones, que van assegurar que l'agressor solia comportar-se bé amb la nena.

D'altra banda, l'alcalde de la localitat, Diego Gómez, va explicar als periodistes que ni la Policia Local ni els serveis socials han tingut constància de cap denúncia.