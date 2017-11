Rovira assegura que hi ha acord amb el PDeCAT per fer front comú: «Hem de trobar la millor fórmula»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat aquest dimarts després d'entrevistar-se amb el president Carles Puigdemont que hi ha un acord amb el PDeCAT per fer "front comú".

"Som molt conscients que hem de continuar junts i trobar la millor fórmula de coordinar-nos", ha dit Rovira en declaracions a la premsa des de Brussel·les. "L'estratègia política la compartim i és absolutament coordinada", ha afegit, remarcant que ara cal "eixamplar moltíssim" i "continuar sumant" per afrontar el 21-D "amb moltíssimes garanties".

La secretària general d'ERC també ha dit, sobre la declaració d'independència, que "el que està fet està fet" i que el Parlament de Catalunya va fer "el que la majoria de ciutadans, democràticament i pacífica, havien demanat". A partir de les eleccions del 21-D, Rovira confia que les forces independentistes seguiran "comptant i tenint la legitimitat democràtica per continuar fent allò" que, ha dit, els sembla que "demanen la majoria de ciutadans".

La secretària general d'ERC ha assegurat també que els comicis del 21-D són "un repte democràtic" i que tot i que les consideren "il·legals" les "legitimaran" amb una crida a la ciutadania perquè participi. "Volem afrontar-les amb moltes garanties i guanyar-les", ha afegit. Segons ha concretat, el "front comú" ha de ser "en contra de la imposició de l'article 155, per alliberar els presos polítics i posar fi a la repressió i la persecució política". "Les eleccions del 21-D van de fer valdre els drets fonamentals i continuar fent camí perquè els ciutadans decideixin lliurement en quin país volen viure", ha afirmat Rovira.

Preguntada per les declaracions del diputat republicà Joan Tardà, Rovira ha insistit en "posar molt en valor" el que va passar a Catalunya l'1-O i el 3-O. "Entre tots plegats vam decidir decidir", ha expressat recordant que les institucions "van fer el que la majoria de ciutadans havia demanat de forma democràtica". "Per tant el 22 de desembre volem continuar comptant i tenint la legitimitat democràtica per continuar fent allò que ens sembla que vol la majoria", ha assenyalat.

Rovira també ha estat preguntada pel contingut de la declaració de Carme Forcadell. Davant la pregunta, la republicana ha afirmat que no ha vist escrita la declaració i que no opinarà fins que no la vegi transcrita. "He parlat amb ella i sé perfectament el que pensa i el que defensa", ha dit. Ha remarcat també que Forcadell és "per sobre de tot" una persona "demòcrata" que defensa la llibertat d'expressió i que permet que al Parlament es pugui parlar "de tot".



Intercanvi d'informació sobre els processos judicials



Segons ha explicat Rovira, durant les diverses reunions que ha mantingut aquest dimarts una representació d'ERC amb Puigdemont i els consellers cessats pel govern espanyol que són a Brussel·les hi ha hagut també un intercanvi d'informació sobre els processos judicials als quals fan front. "Ells han explicat com estan preparant l'estratègia jurídica davant dels tribunals i jo els he pogut donar informació de com anava a Catalunya i en concret davant dels tribunals espanyols", ha dit Rovira.