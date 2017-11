Un terratrèmol de 7,3 graus provoca més de 400 morts i 6.700 ferits a l'Iran

Més de 400 persones van morir ahir i 6.700 van resultar ferides pel sisme que va devastar l'oest de l'Iran, on es feien ahir contra rellotge les tasques de rescat per intentar trobar supervivents entre les runes.

Edificis convertits en runes, vehicles aixafats, campaments improvisats per als damnificats i comerços i escoles tancats eren el desolador paisatge de diverses poblacions de la província occidental de Kermanshah, fronterera amb l'Iraq.

El sisme, de 7,3 graus en l'escala de Richter i que va tenir l'epicentre a la frontera entre l'Iran i l'Iraq, va arrasar diverses localitats iranianes i va provocar en aquesta jornada noves rèpliques. Davant la magnitud de la tragèdia, les autoritats iranianes van mobilitzar tots els cossos de seguretat, inclosos l'Exèrcit i els Guardians de la Revolució, per accelerar les tasques de rescat i de retirada de runa.

Als voltants dels edificis en runes de la població de Sarpul Zahab, la més damnificada, centenars de persones esperaven amb angoixa notícies de persones dels seus cercles pròxims, desaparegudes des que la terra havia tremolat.

Per a algunes no van arribar les bones notícies. La jove Moradijah, que va explicar a Efe que la seva tieta i els seus dos cosins estaven sota la runa d'un edifici de protecció oficial, va ser testimoni hores més tard de com els equips de rescat treien els seus cossos.

«Hem telefonat als nostres familiars i, en no poder localitzar-los, hem vingut a buscar-los!», va explicar l'estudiant, sense poder controlar el plor.

Les tasques de rescat i desenrunament, en què es fan servir gossos rastrejadors i grues, van haver d'aturar-se momentàniament en alguna ocasió a causa de les rèpliques del terratrèmol.

Els congregats van implorar desconsolats ajuda al cel i al molt venerat imam Hussein, el tercer dels xiïtes i nét del profeta Mahoma. Altres tenien familiars ferits. L'amplitud del desastre va col·lapsar o destruir els centres sanitaris de les localitats més afectades com Sarpul Zahab, Eslamabad Gharb i Ghasr Shirin.

Davant d'aquesta situació, les autoritats van enviar dinou helicòpters i tres avions a aquestes zones, algunes de les quals, com Ghasr Shirin, semblaven ciutats fantasma, per traslladar els ferits a hospitals pròxims. En aquestes tasques es van utilitzar unes 140 ambulàncies, segons va explicar a la televisió estatal el vicepresident de l'Organització de Gestió de Crisi de l'Iran, Behnam Saidi.

Nombrosos edificis es van ensorrar i els danys són per ara difícils de quantificar, perquè encara estan tallades les comunicacions i les carreteres d'accés a algunes zones remotes.

El president iranià, Hassan Rohani, va dir ahir que és «imperatiu que tots els organismes competents i d'auxili treballin en plena col·laboració per proporcionar ajuda, allotjament i atenció als ferits». També va garantir que el seu Govern donarà suport a les víctimes amb «tots els seus recursos, mobilitzant totes les capacitats a nivell nacional i local».

Rohani, que va presidir a Teheran una reunió extraordinària amb el seu gabinet, tenia previst viatjar a la regió, a la qual ja s'ha desplaçat una delegació encapçalada pel ministre de l'Interior, Abdolreza Rahmani Fazli.

El líder suprem iranià, Ali Khamenei, també va subratllar que totes les capacitats del país han d'«usar-se ràpidament» per evitar que augmenti el nombre de morts a Kermanshah. No obstant això, molts dels damnificats no ocultaven el seu malestar per la falta d'ajuda després de perdre els seus habitatges i haver de allotjar-se en tendes de campanya.

«No tenim ni aigua ni menjar», es va queixar a Efe Safari, un home de 32 anys que va poder fugir de casa abans que s'ensorrés i acampa ara en un parc de Sarpul Zahab, on es registra el nivell més alt de destrucció i més víctimes mortals. Al marge dels parcs, es van habilitar campaments en altres zones de Kermanshah i en províncies veïnes, a causa, a més de la destrucció, del fet que serveis bàsics d'aigua i llum han estat danyats.