El Consell del Berguedà rebutja el 155 amb els vots favorables del grup del PSC

El Consell Comarcal del Berguedà ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 a Catalunya per part de l'executiu espanyol. Així mateix reclama l'alliberament dels membres del Govern català empresonats i dels Jordis. Aquests dos acords es van prendre, ahir al vespre, en un ple extraordinari, que s'havia d'haver celebrat el 26 d'octubre però que s'havia ajornat per la situació política, amb els vots a favor de tots els grups (CiU, ERC i la CUP) i també el del PSC, que governa amb coalició al Consell amb CiU.

Com ja han fet als ajuntaments de Bagà o la Pobla, els socialistes no van votar el primer punt de la moció en què es dóna «el suport per fer efectiu el mandat popular de l'1 d'octubre passat».

Sí que van condemnar «la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes» i van demanar l'alliberament dels presos polítics. El portaveu del PSC, Abel Garcia, va dir que advoquen per mantenir el pacte. Igual que el president David Font, que va manifestar que «aquí venim a fer política comarcal i no nacional».