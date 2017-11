La CUP fitxa l'escriptora Bel Olid en la candidatura que encapçalarà Carles Riera

La CUP ha tancat avui la seva candidatura per al 21D, en què ha confirmat el seu diputat Carles Riera com a cap de llista per Barcelona, mentre que l'escriptora i activista feminista Bel Olid s'incorpora a la candidatura com a independent en el lloc número 6.

Carles Riera, que és sociòleg i ja era diputat en aquesta passada legislatura, encapçalarà la candidatura de la formació anticapitalista després que el seu nom hagi generat el suficient consens intern.

El nou cap de llista, que milita a Endavant-Osan -una de les dues principals organitzacions integrades dins de la CUP-, ha pogut tornar a ser candidat ja que només ha estat un any al Parlament i no li afectava la norma interna de no poder repetir mandat.

En aquesta ocasió, les llistes de la CUP no estaran encapçalades per independents, però l'escriptora Bel Olid (Mataró, 1977), que presideix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, ocuparà el lloc número 6 a la llista de Barcelona.

Com a número 2 d'aquesta mateixa llista figurarà Maria Sirvent (Barcelona, 1987), que és regidora a Terrassa (Vallès Occidental), el número 3 serà Vidal Aragonès (regidor a Cornellà, Baix Llobregat), el lloc número 4 serà per a Maria Ballester (regidora a Arenys de Munt), mentre que el cinquè l'ocuparà l'excap de premsa de la CUP Jordi Salvia (Vilafranca del Penedès, 1980).

El lloc número set queda reservat per a l'alcalde de Monistrol de Calders (Bages), Ramon Vancells, i el número 8 serà per a la regidora a l'Ajuntament de Barcelona Maria Rovira, mentre que la portaveu del secretariat nacional, Núria Gibert, figurarà en desè lloc.

Pel que fa a la resta de llistes, la diputada Mireia Boya encapçalarà la de Lleida, ja que tampoc ha estat parlamentària durant tota la legislatura, Natàlia Sànchez (Figueres, 1983) liderarà la llista per Girona, i Xavier Milian (Reus, 1984) la de Tarragona.

Riera substitueix com a cap de llista per Barcelona el periodista Antonio Baños, un independent 'fitxat' per la CUP per ser la seva cara més visible a les eleccions del 27S, i que va renunciar al seu escó en plena polèmica pel veto de la CUP a investir l'expresident de la Generalitat Artur Mas.

Carles Riera (Barcelona, 1960) és sociòleg de professió, ha estat president del Centre Internacional Escarré per als Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN) entre els anys 2010 al 2015, i anteriorment havia militat en diverses organitzacions sobiranistes, entre elles la Crida a la Solidaritat, encara que actualment és un destacat militant d'Endavant-Osan.

Es confirma, en aquest sentit, que el corrent Endavant-Osan ha aconseguit una major representació en les llistes electorals del 21D en detriment de l'altre gran sector, Poble Lliure, que veu disminuït el nombre de representants en aquestes candidatures malgrat que Mireia Boya encapçala la de Lleida.

La CUP no ha pogut comptar, finalment, amb aliances amb altres formacions d'esquerra, com la que encapçala l'exlíder de Podem Albano Dante Fachin, o la de la monja benedictina Teresa Forcades.

Segons indica la pròpia CUP en un comunicat, "els terminis ajustats que hem hagut d'afrontar han fet impossible un acord amb altres formacions de l'esquerra transformadora amb les quals existeix la voluntat de treballar junts per aconseguir futures col·laboracions i confluències".