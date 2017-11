Detingut per fer-se passar per fotògraf per obtenir imatges de menors nues

Un home va ser detingut acusat de fer-se passar per fotògraf de moda per obtenir imatges de menors despullades a través de les xarxes socials, segons van informar els Mossos d'Esquadra, després de destapar un cas a Blanes. El detingut oferia presumptament a les víctimes la possibilitat de treballar com a models per a campanyes publicitàries d'importants marques de roba i, un cop aconseguia que es despullessin, es masturbava davant la càmera.