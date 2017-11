Els encausats per la independència: Quina és la situació dels 40 investigats?

L'advocat del president destituït de la Generalitat, Carles Puigdemont, i dels consellers també destituïts Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí i Lluís Puig troba bé que el cas que s'instrueix contra tot el Govern a l'Audiència Nacional espanyola passi al Tribunal Suprem. Tot i considerar que qui l'hauria de portar és «clarament» el TSJC, veu «millor» per als seus clients que el porti el Suprem abans que l'Audiència Nacional. La resta d'advocats de moment no s'havien pronunciat ahir sobre la qüestió.

Lamela va confirmar ahir l'admissió a tràmit de la querella de la Fiscalia de l'Estat contra Carles Puigdemont i els exmembres del seu Govern pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació, i també ratifica els 6,2 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil, que ja constaven a l'anterior interlocutòria, del 31 d'octubre. D'aquesta manera, Lamela desestima els recursos de reforma dels consellers actualment empresonats i de l'exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la intendent Teresa Laplana.

El procés fallit d´independència ha suposat centenars de denúncies i querelles als jutjats. Entre els casos admesos a tràmit pels magistrats destaquen, a més dels ja esmentats, els dels catorze detinguts el 20 de setembre per la seva implicació en els preparatius del referèndum de l´1 d´octubre. Després de prendre´ls declaració, el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va deixar en llibertat tots els detinguts, entre els quals figuraven dos alts càrrecs del Govern. Tot el grup (en el qual figuraven responsables del CTTI, assessors del Govern, directors generals de l´estructura de la Generalitat i empresaris) van quedar acusats dels delictes de malversació, desobediència i prevaricació.

El mateix jutjat número 13 tramita la querella interposada per Vox contra el jutge Santi Vidal; el secretari d'Hisenda del Govern, Lluís Salvadó; i el president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi i Su-nyer, arran de les declaracions de l'exsenador d´ERC sobre presumptes il·legalitats comeses per crear una hisenda pròpia. També van ser imputats per la compra de les urnes de l´1-O l´exconsellera Meritxell Borràs i l´exsecretari general del seu departament, Francesc Esteve.