ERC i Junts per Catalunya faran un «front comú»

La secretària general d'ERC i número 2 de la llista per al 21-D del seu partit, Marta Rovira, va mostrar ahir a Brussel·les la seva voluntat de crear un «front comú» amb la llista liderada per Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, amb un programa «coordinat», encara que les dues formacions es presentin separades.

Rovira va viatjar ahir a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont i els quatre exconsellers que l'acompanyen a la capital belga (Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig) per traçar l'«estratègia política» de cara a les eleccions del 21-D, així com l'«estratègia jurídica» davant els tribunals dels dos països. A la reunió, va dir, Puigdemont i els exconsellers li van explicar «com estan preparant l'estratègia jurídica davant els tribunals», encara que no va aportar més informació respecte d'això.

Rovira va dir que «la coordinació política» entre ERC i l'ara Junts per Catalunya, candidatura promoguda pel PDeCAT, «sempre ha estat coordinada».

«Evidentment hi ha un acord per fer un front comú a nivell polític perquè l'estratègia política la compartim i és coordinada», va afirmar, i va defensar que aquest «front comú» està «a favor de la democràcia, d'acabar amb l'article 155, alliberar els presos polítics a Catalunya i legitimar allò que han decidit els ciutadans catalans».

Rovira va subratllar que les eleccions són «un repte democràtic», on espera «obtenir legitimitat per fer allò que demanen la majoria dels ciutadans catalans».