El fiscal diu que funcionaris «van emmurallar» Granados per protegir-lo

La Fiscalia va dir ahir, en el primer judici del cas Púnica, que Francisco Granados es va envoltar d'un grup de funcionaris i forces de seguretat que el «van emmurallar per aconseguir la seva impunitat» i va assegurar que les filtracions a l'exconseller madrileny sobre la investigació van ser «una constant».

Així, en la primera sessió del judici per les filtracins d'un guàrdia civil per alertar Granados sobre les investigacions, i que celebra des d'ahir l'Audiència Nacional, la fiscal Carmen García Cerdán es va oposar a la nul·litat de les intervencions telefòniques, reclamada per l'advocat de Granados, Javier Vasallo, en les qüestions prèvies.

La intervenció de la conversa sobre la filtració va ser una prova més de les «nombroses vegades en què s'ha posat de manifest aquest intent d'aconseguir informació» per part de Granados i era una cosa que «entrava dins del que s'esperava i que va confirmar l'abús de poder i la influència que exercia» a Valdemoro, municipi del qual va ser alcalde.

Per tant, les intervencions telefòniques van ser ordenades per l'aleshores jutge instructor de Púnica, Eloy Velasco, davant els «indicis suficients i sòlids sobre aquest abús de poder i tràfic d'influències» que va portar a investigar Granados, va insistir la fiscal.

Aquestes intervencions, a més, va prosseguir, no van provocar cap «perjudici real» a Granados, per la qual cosa no va existir cap vulneració del seu dret a la intimitat i de secret de les converses, com ha al·legat el seu advocat per demanar-ne la nul·litat.

En aquests moments, va explicat García Cerdá, Granados era una persona pública que va construir «un entramat clientelar» per canalitzar els guanys il·lícits i buscar la seva impunitat, raons suficients, va considerar, per intervenir les seves comunicacions.

Per a la Fiscalia Anticorrupció, «hi ha un relat fàctic exhaustiu» de tots els actes que va demanar anul·lar la defensa de Granados, de manera que es va oposar a totes aquestes nul·litats i va recordar un atestat de la Guàrdia Civil en què es denunciava «un elenc de delictes» que emparava la investigació de qualsevol activitat delictiva comesa per l'exdirigent madrileny.

Després de l'oposició de la Fiscalia i de l'acusació que exerceix l'Associació d'Advocats Demòcrates d'Europa a les qüestions prèvies exposades per les defenses de Granados i els altres dos acusats per haver alertat sobre les investigacions –el guàrdia civil José Manuel Rodríguez Talamino i l'exassessor de la Comunitat de Madrid i guàrdia civil en excedència José Luis Caro Vinagre– la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, les va rebutjar.