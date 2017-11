Francesc Homs: «Dir ara que no estàvem preparats és insòlit»

L'exdiputat del PDeCAT Francesc Homs va arremetre ahir contra ERC en assenyalar que és «insòlit» que els republicans titllessin de «traïdor» l'expresident Carles Puigdemont quan es va plantejar convocar eleccions i ara diguin que el Govern no estava preparat per a la independència. «Acusar Puigdemont de traïdor quan es va plantejar eleccions per evitar el 155 i ara dir que no estàvem preparats és insòlit, i quedo curt», va escriure Homs a Twitter. Després de la declaració d'independència al Parlament i l'aplicació de l'article 155 per destituir el Govern i convocar eleccions, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va admetre dilluns que l'executiu de Puigdemont, del qual formava part ERC, no estava preparat per fer efectiva la independència.