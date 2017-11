Iceta descarta fer president Puigdemont o Junqueras després del 21-D

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va descartar ahir la possibilitat que els vots dels socialistes serveixin, després de les eleccions del 21 de desembre, per «fer president» Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, als quals va responsabilitzar de la situació actual.

En la presentació del llibre Iceta, l'estrateg del Partit Socialista, escrit pel periodista Raúl Montilla (Ediciones B), el líder del PSC va defensar que la seva candidatura és la que està més ben situada per superar la situació de «bloqueig» polític i institucional que viu Catalunya.

Això no obstant, davant la possibilitat que no sigui el PSC la primera força i que pugui negociar-se un govern de coalició, Iceta va sortir al pas dels qui veuen els socialistes oberts a pactar amb els sobiranistes: «Jo no faré president ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont, crec que ja n'hem tingut bastant».

Tampoc facilitaria la seva investidura, va afegir, ni tan sols si ERC o el PDeCAT renunciessin a un full de ruta que passés per fer efectiva la declaració d'independència, perquè els seus respectius candidats, Junqueras i Puigdemont, «són els responsables d'haver-nos portat fins aquí, una situació desastrosa».