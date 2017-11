Ignacio González, sobre Aguirre: «és una filla de puta»

L'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González va dir a l'expresident valencià Eduardo Zaplana que la seva antecessora, Esperanza Aguirre, era una "filla de puta", a la qual havia enviat "a prendre pel cul" en els tripijocs interns de l'últim congrés regional del PP de Madrid, i que ella sap que "està morta" però que seguia en política perquè "necessita el servei".

Així consta en una conversa entre els dos gravada al despatx de González fa uns mesos, incloses en la investigació del cas Lezo, i a la qual ha tingut accés Europa Press.

En un moment donat, González assegura que Aguirre és una "filla de puta". "Jo no sé si és una filla de puta, o és que ha perdut el cap fa temps, però l'únic que et porta són problemes. I per això fa molt de temps que no parlo amb ella", li respon Zaplana.

L'expresident madrileny li explica que ella el va trucar dues vegades "histèrica" ??per una informació de premsa sobre presumptes corrupteles al PP de Madrid, però que "la va enviar a prendre pel cul" perquè ell "ja no es dedicava a això". "Em va dir que sortís, però jo li vaig dir que sortís ella i que digués el que li sortís dels ous", va afegir.