El jutge belga va considerar que la presó per als membres del Govern hauria causat "danys irreparables"

El president Carles Puigdemont i els quatre consellers del seu Govern, destituït per l'executiu espanyol en aplicació de l'article 155, no van entrar a la presó de manera preventiva, com sí va passar a la resta de l'executiu català que es va quedar a l'Estat, perquè el jutge belga que va veure l'ordre europea de detenció emesa per la justícia espanyola va considerar que la mesura hauria causat "danys irreparables". El diari 'Ara' ha tingut accés a la interlocutòria del 5 de novembre referenciada a la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, que el rotatiu afirma que és similar a les de la resta de l'executiu català.

Segons el text Serret tenia disponibles 1.000 euros en aquell moment per la qual cosa, els seus advocats van advertir al jutge que una fiança superior "implicaria l'ingrés a la presó a l'espera del pagament". El magistrat va concloure que "aquest fet [l'ingrés a presó] implicaria per a la interessada uns danys irreparables".

A banda, el jutge va considerar que "no hi ha raons per pensar" que Puigdemont i els consellers "se sostreguin de la justícia belga" i subratlla que tampoc "hi ha cap raó per dubtar" que "col·laboraran plenament" amb la justícia del país.

El text també mostra la confiança que els investigats no fugiran del país, no destruiran proves i es presentaran davant la justícia belga cada cop que siguin reclamats.