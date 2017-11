L'ANC convoca concentracions de suport a Sànchez i Cuixart demà als ajuntaments

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat per aquest dijous al vespre una concentració davant els ajuntaments catalans de suport al president de l'entitat, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, un mes després del seu empresonament per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela el passat 16 d'octubre.

Les concentracions començaran a dos quarts de vuit del vespre a les places dels ajuntaments. A Manresa serà a les 19.30h a la plaça Major, mentre que a Barcelona, on està previst que es faci un llaç de llum, serà una hora més tard. Lamela va dictar una ordre de presó incondicional pel presumpte delicte de sedició i des d'aleshores es troben al centre penitenciari de Soto del Real.

La magistrada de l'Audiència Nacional va argumentar que tots dos eren "els principals promotors i directors" de les protestes dels dies 20 i 21 de setembre en reacció a les detencions de l´Operació Anubis. Segons la jutgessa les concentracions dels dies 20 i 21 no van ser pacífiques i Sánchez i Cuixart van dirigir les "masses" per "impedir l´aplicació de la Llei". Per tot això, va justificar l'ordre de presó perquè existeix "risc de reiteració delictiva" i perquè consideraven que podien ocultar, alterar o destruir proves mitjançant actuacions per "dificultar o impedir les mesures de la investigació".

Des de l'empresonament de Sánchez i Cuixart i quinze dies després del vicepresident del Govern destituït, Oriol Junqueras; i els consellers Jordi Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Carles Mundó, Joaquim Forn, Meritxell Borràs i Dolors Bassa s'han succeït les concentracions de suport, la darrera aquest dissabte al carrer Marina de Barcelona, que va reunir 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.