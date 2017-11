Música per la llibertat dels presos

Seguint l'exemple del violoncel·lista Pau Casals el 1971 a la seu de les Nacions Unides, una veïna de Sant Fruitós de Bages, Anna Ortega, ha engegat la iniciativa de tocar cada dia, a les 9 del vespre, El cant dels ocells per demanar la llibertat dels presos polítics. Ja hi ha una vintena de localitats de tot el país que s'han sumat a la iniciativa de la bagenca, que s'ha batejat com Música per la llibertat, i cada dia hi ha més pobles que clamen amb música per l'alliberament dels consellers catalans i dels líders d'Òmnium i l'ANC.

Ortega va començar a tocar la flauta travessera, que feia 25 anys que tenia aparcada, l'1 de novembre a la plaça de l'Ajuntament de Sant Fruitós, ella sola amb els seus fills, «i l'endemà ja érem tres», diu. Han arribat a ser una dotzena. I així cada dia. Fins que surtin.

La santfruitosenca va engegar la iniciativa amb l'objectiu d'arribar a tots els pobles de Catalunya i, «si pot ser», a Europa. La idea inicial era aconseguir que es fes al davant de cada ajuntament a les 9 del vespre, tal com es fa a Sant Fruitós, però cada poble s'organitza com vol. Per exemple, a Sallent es toca a la plaça de la Pau, a les 7 de la tarda. «Cadascú que s'ho munti com pugui, la qüestió és que cada dia soni la música pels presos», apunta Ortega.

A través de WhatsApp, Facebook (Música per la llibertat) i Twitter (@llibertatmusica) la iniciativa s'ha anat estenent i ja hi una vintena de municipis que s'hi han sumat, entre els quals hi ha les localitats bagenques de Manresa, Santpedor, Artés i Sallent i altres punts com Agramunt, Vilafranca del Penedès, Igualada, Sabadell, o, fins i tot, Palma de Mallorca.

Per tal de donar a conèixer els indrets que s'han sumat a la proposta s'ha elaborat un mapa que es pot consultar a les xarxes socials. Ortega vol deixar clar que es tracta «d'una reivindicació ciutadana» que va més enllà de la política. «Nosaltres toquem per defensar els drets i la democràcia», assegura.

La iniciativa és oberta a totes les persones que toquin algun instrument, ja siguin professionals, estudiants o aficionats. Però tothom qui vulgui es pot sumar a la reivindicació acompanyant els músics. A Sant Fruitós, a banda de la interpretació del cant, molts dies també es llegeixen poemes.

Ortega vol anar més enllà i portar la reivindicació de l'alliberament dels presos fins a Brussel·les. «Pel camí, a cada poble on parem aniré tocant», perquè «que al segle XXI passi això és molt gros i hem de fer obrir els ulls a la gent d'Europa». El discurs de Pau Casals a l'ONU en defensa de la pau i la llibertat és, per a la bagenca, «totalment vigent avui en dia». Per aquest motiu, s'ha fet seu aquest clam i vol portar El cant dels ocells, cada nit, a carrers i places d'arreu del país.