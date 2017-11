Obren un expedient al mosso que acompanya Puigdemont

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va confirmar ahir a Sevilla que els Mossos han obert un expedient a un agent que va acompanyar a Bèlgica l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «Aquest mosso està expedientat i la unitat administrativa corresponent dels Mossos resoldrà segons l'aplicació de la norma», va dir el ministre. Va afegir que si d'aquest expedient es dedueix que l'agent «ha fet alguna cosa que no havia de fer, si no ha comunicat on anava i si ha incomplert la normativa, sobre ell caurà el pes de la llei, com és lògic».

Respecte a l'actuació dels Mossos i al relleu del major Josep Lluís Trapero, Zoido va indicar que el seu departament i el Govern han actuat amb «responsabilitat» en respectar «l'antiguitat» en l'escalafó d'aquest cos policial «i la mateixa successió que estava establerta segons els reglaments dels Mossos».