Rajoy considera «inhabilitats» Puigdemont i Junqueras

El cap del Govern espanyol, Mariano Rajoy, considera que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, poden presentar-se a les eleccions del 21 de desembre perquè la Justícia no els ho impedeix, però creu que ja estan «inhabilitats políticament».

A més, qualifica d'«absurd» que algú que estigués a la presó pogués ser conseller en el nou Govern de la Generalitat perquè no podria dedicar-se a les seves funcions.

Rajoy va exposar aquestes opinions en una entrevista a la COPE en la qual va sortir també al pas de les declaracions de Puigdemont en què va dir que hi ha alguna alternativa a la independència a Catalunya, i a les d'ERC en què dirigents d'aquest partit han reconegut que no estaven preparats per a la secessió.

Després de subratllar que ja podien haver assumit abans aquests plantejaments perquè haurien evitat molts mals a Catalunya, va destacar que el que Puigdemont i ERC reconeixen ara és que han protagonitzat el «procés de les grans mentides».

«No només no estaven preparats, és que era impossible», va afegir Rajoy, que va recordar que entre les mentides dels independentistes hi havia que el procés no afectaria l'economia o que obtindrien el suport internacional.

Encara que reconeix que els membres del Govern poden presentar-se a les eleccions del 21-D malgrat ser a la presó perquè no han estat inhabilitats pels tribunals, va considerar que «gent així està inhabilitada políticament».

Unes paraules davant les quals el líder del PSOE, Pedro Sánchez, va considerar «com a mínim sarcàstic» que Rajoy digui que estan inhabilitats políticament tots els qui han enganyat els ciutadans de Catalunya.