Rufián treu unes manilles al Congrés: «Tant de bo 'el Sr. Rajoy' n'acabi portant unes»

El portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, ha expressat aquest dimecres el seu desig, mostrant unes manilles, que el president del Govern, Mariano Rajoy, acabi portant «algun dia unes d'aquestes».



A la sessió de control al Govern espanyol al Congrés, Rufián ha alertat al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que mentre la Policia i la Guàrdia Civil «els apallissaren» en el referèndum il·legal de l'1-O, els independentistes els moldran «a vots» el 21-D.



Vestint una samarreta amb les fotografies dels antics membres del Govern empresonats, Rufián ha denunciat que el Govern central ha fet de les presons la "malson" dels catalans, "malson" que tindrà la seva rèplica per a l'Executiu a les urnes en les eleccions de desembre.





Un «minutet de glòria», segons Zoido

Per al portaveu d'ERC, les manilles són «el programa electoral» del PP, com va poder demostrar amb l'empresonament dels consellers i el seu «passeig» pels carrers de Madrid en un furgó policial abans del seu ingrés a la presó.«Tant de bo un tal M.Rajoy algun dia estigui amb una d'aquestes», ha reblat Rufián ensenyant de nou les manilles.Zoido, que ha criticat Rufián per acudir al Congrés només per tenir el seu «minutet de glòria" cada setmana, li ha recordat que quan va arribar a la cambra baixa va prometre estar a Madrid només 18 mesos i no obstant això continua en el seu escó.«No ha marxat; potser no li ha funcionat la impressora per imprimir la seva renúncia», ha ironitzat el titular d'Interior, en referència a la impressora que va exhibir en un altre ple del Congrés el portaveu d'ERC i amb la qual pretenia imprimir les paperetes del referèndum de l'1 d'octubre.Zoido ha defensat l'actuació policial durant el trasllat dels consellers des de l'Audiència Nacional fins presó i que ha estat criticada per Rufián.Ha deixat clar que es va complir en tot moment el protocol de trasllats, tot i que ha lamentat que es pogués produir alguna «petita ferida o erosió».En canvi, ha denunciat els «delictes d'odi» ocorreguts a Catalunya contra els agents de la Policia i la Guàrdia Civil que estan «defensant la llibertat» fins i tot dels que els insulten. Delictes d'odi que, ha avisat, no quedaran impunes i es duran davant els tribunals.Rufián, només acabar la resposta del ministre de l'Interior, ha abandonat l'hemicicle amb gest enfadat.