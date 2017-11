Somescola defensa el model educatiu català i crida a protegir-lo

La plataforma Somescola, el grup promotor de la qual està format per 54 entitats educatives, socials i culturals, ha presentat aquest dimecres un manifest en defensa de l'escola catalana davant "els plantejaments que propugnen públicament una involució uniformitzadora, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística". Per a Somescola, aquestes acusacions "volen posar en risc" un model "compromès amb la igualtat d'oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat". El manifest, que s'ha presentat a l'Hospitalet de Llobregat, demana "al conjunt de la societat" que es "faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora".

El manifest, que es concreta en un decàleg, vol donar "confiança" a tota la comunitat educativa perquè continuïn "amb la tasca que ja estan realitzant", amb un "missatge de tranquil·litat i normalitat", ha explicat la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC), Pilar Gargallo, en la roda de premsa per presentar aquest manifest. "Somescola vol sensibilitzar la comunitat educativa i la societat en general sobre el valor de l'escola catalana i mobilitzar-nos, quan calgui, per protegir el nostre model educatiu", ha afegit Gargallo.

Somescola veu "necessari reforçar el treball conjunt per consolidar, protegir i millorar el model educatiu català", que és "patrimoni" de la societat i "garantia per al futur i la igualtat d'oportunitats dels infants i joves per a la cohesió social del país", segons recull el manifest. La plataforma defensa en el decàleg que els principis del model educatiu català són "compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans".

El document reivindica que les escoles catalanes "han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de convivència sòlids" i assenyala que el "context històric i social fa encara més important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les necessitats dels infants i de la societat".

L'escrit valora els "esforços" dels mestres i professors per "fer possible el model educatiu català" i mantenir la "funció de cohesió social i de convivència democràtica" de l'escola en un context de "tensions vinculades a la crisi econòmica". També reconeix el "gran esforç" de l'escola catalana i el model d'integració lingüística en la darrera dècada per "acollir, des d'una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures del món".

Gargallo ha denunciat la "campanya per desacreditar l'escola catalana" des de fa uns anys, basat "amb dures i infundades declaracions de diferents representants del govern espanyol i de partits polítics", amb la "intenció de trencar la bona convivència i treure valor a la professionalitat" de mestres i educadors. En la mateixa línia s'ha expressat Carme Roca, de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), que ha lamentat que "s'estigui utilitzant l'educació per atacar i desvirtuar una realitat sociopolítica que no es vol veure" i que aquesta pràctica "recaigui en les escoles i en els docents". Georgina Lázaro, del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC), ha destacat el consens de què gaudeix el model educatiu català i ha demanat "defensar-lo de manera continuada" davant l'"embat que pateix".



L'escola catalana no adoctrina



La directora de recerca de la Fundació Jaume Bofill, Mònica Nadal, ha afirmat que les dades de diferents recerques desmenteixen que l'escola catalana adoctrini, és a dir, que existeixi una correlació entre l'augment de l'independentisme i l'escolarització en el model català. Nadal ha assenyalat que, segons una recerca, el sentiment independentista ha crescut de manera més o menys homogènia en tots els grups d'edat, tant dels que s'han escolaritzat a l'escola catalana com els que ho van fer a les franquistes, i ha afirmat que, segons un altre estudi, la identificació nacional dels joves adults depèn sobretot de la identificació ideològica de la família i del barri on viuen.

Nadal també ha volgut desmentir amb "dades rotundes" altres asseveracions que han "circulat insidiosament en els últims dies", com que el model educatiu català perjudiqui l'aprenentatge de la llengua castellana. En aquest sentit, ha recordat que els alumnes catalans tenen el mateix nivell de llengua castellana que la mitjana de l'estat, segons les proves que es realitzen. També ha assegurat que el model d'immersió lingüística no perjudica l'aprenentatge de l'alumnat castellanoparlant i per tant no hi ha dues comunitats en l'aprenentatge de les dues llengües oficials.



Suport als docents per evitar "la por en forma d'autocensura" a les aules



Rosa Berrio, d'USTEC, ha carregat contra la "ingerència actual" en la tasca educativa, que "atempta contra la dignitat i professionalitat" dels docents i "ataca el model educatiu". Berrio ha demanat "empoderar" i "donar suport" als docents per "evitar que la por s'instal·li en forma d'autocensura als centres educatius com ja està passant" i ha defensat els vuit docents investigats per un presumpte delicte d'incitació a l'odi: "No volem més companys forçats a deixar la seva feina a les aules per anar a declarar als jutjats per simplement fer la seva tasca".

Abdoulaye Fall, de la Coordinadora d'Associacions de Senegalesos a Catalunya, ha afirmat que "la no segregació lingüística, com a garantia de convivència, és el principal avalador per a la creació de ciutadans plens, i en el cas dels immigrats és encara més crucial". Carlos Duarte, de la Institució Cultural del CIC, ha assenyalat que se senten identificats amb la concepció que proclama el manifest perquè "la cultura és la base damunt de la qual es construeix la dignitat de les persones". El president del Centre UNESCO de Catalunya, Eduard Vallory, ha reivindicat que agents "amb rols tan diferents" tinguin una idea "molt clara" del que tenen en comú, l'"orgull per un sistema educatiu amb uns professionals compromesos que dona respostes a la societat que tenim i que volem".

Acabat l'acte, el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha assenyalat als mitjans de comunicació que l'article 155 vol "atacar" també el model educatiu català; un model "democràtic" i que "cohesiona Catalunya davant dels que la volen dividida".



L'Hospitalet acull amb "orgull" el manifest per defensar l'escola catalana



El regidor d'Educació de l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells, s'ha unit a l'acte a la biblioteca Tecla Sala i ha assenyalat que ha estat "un gran encert" haver escollit la ciutat per presentar el manifest en defensa del model educatiu català, fet que els "omple d'orgull". En la presentació de l'acte, el regidor socialista ha afirmat que consolidar el model educatiu català, "acollidor, cohesionador i d'integració lingüística", és un "repte importantíssim" a l'Hospitalet i ha afirmat que el model d'immersió lingüística és defensat per una àmplia majoria de la ciutat.