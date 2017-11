Tensió a Zimbabwe entre rumors d'un possible cop d'Estat contra Mugabe

Soldats de l'Exèrcit de Zimbabwe bloquegen l'accés a edificis governamentals de la capital, Harare, com el Munhumutapa, que alberga l'oficina del president Robert Mugabe, el Parlament o el Tribunal Suprem, ha assegurat aquest dimecres la cadena de televisió sud-africana News24.

Així mateix, les informacions apunten a una forta presència militar a la carretera que porta a la residència rural de Mugabe, al districte de Zvimba (a l'est de Harare).

El canal es va fer ressò també de vídeos que mostren com soldats estan controlant l'accés a l'aeroport internacional de la capital, renombrado recentment com Robert Mugabe, en el qual els vols seguirien operant amb relativa normalitat.

L'Exèrcit sembla haver pres control dels mitjans de comunicació públics del país, ja que un portaveu militar va llegir aquest dimarts un comunicat en directe en què ha descartat una "presa militar" del Govern i ha assegurat que Mugabe i la seva família estan "fora de perill ".

Aquest dimecres, aquest mateix comunicat s'emetia cada 20 minuts en les emissores de ràdio nacionals, que també reprodueixen cançons datades de la guerra d'independència, va assegurar News24.

No obstant això, malgrat que la tensió al país creix i s'estenen els rumors sobre un possible cop d'Estat contra Mugabe, de 93 anys i en el poder des de 1980, els negocis funcionen com sempre, tot i que el volum de trànsit "és mínim ", segons el relat del que es fa ressò aquest mitjà.

La incertesa va començar a augmentar en la tarda d'aquest dimarts, després que diversos tancs fossin vistos en direcció a Harare, només un dia després que el cap de les forces armades, Constantine Chiwenga, advertís que es prendrien "mesures correctives", si continua la purga de veterans en el partit de Mugabe.

El ZANU-PF va respondre afirmant que les paraules de Chiwenga suggerien una "conducta de traïció" destinada a "incitar a la insurrecció i al desafiament violent de l'ordre constitucional".



El paper de l'exvicepresident



En el context de fons d'aquest intercanvi d'acusacions es troba la destitució, la setmana passada, del vicepresident Emmerson Mnangagwa, que sonava com a successor de Mugabe, igual que la primera dama Grace Mugabe, a la qual els experts apunten com a directora de les purgues per aplanar el seu camí cap al poder. Mnangagwa va fugir a Sud-àfrica i, en un comunicat, va sostenir: "Aviat controlarem els ressorts del poder en el nostre bell partit i país".



Ressentiment contra Mugabe



Mentrestant, el secretari general del principal partit de l'oposició a Zimbabwe, el Moviment per al Canvi Democràtic (MDC-T), Douglas Mwonzora, ha assegurat aquest dimecres davant la tensió que viu el país que estan "segurs que l'Exèrcit està en el procés de prendre el comandament ".

En una entrevista telefònica des Zimbabwe amb el canal sud-africà ANN7, Mwonzora va reiterar: "Aquesta és la definició estàndard d'un cop d'Estat. Si això no és un cop, què ho seria?", Al que ha afegit que el partit governant, la Unió Nacional Africana de Zimbabwe-Front Patriòtic (ZANU-PF) "estan en l'etapa de negació, però ja no tenen el control".

Sobre això del missatge que un portaveu de l'Exèrcit va llegir a la televisió nacional aquest dimarts, en el qual va descartar que s'estigués produint una "presa militar" del Govern, Mwonzora ha considerat que "és un comunicat normal quan els militars intervenen".

"Hi ha molt ressentiment contra (el president) Robert Mugabe i la seva dona (Grace)", ha subratllat el polític opositor, que va demanar als ciutadans que "tinguin cura", ja que "la situació és anormal".

Tot i que el secretari general de l'MDC-T ha afirmat que "és l'hora de salvar el país", va reclamar que "no es permeti que hi hagi vessament de sang".