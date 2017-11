Geli rebutja anar a la llista de Junts per Catalunya

L'exconsellera de Salut del PSC Marina Geli ha rebutjat finalment anar a la llista de Junts per Catalunya (JxCat). En un missatge a Twitter, l'exdirigent dels socialistes ha agraït que el president destituït, Carles Puigdemont, i el Partit Demòcrata (PDeCAT) hagin pensat en ella per anar a la candidatura, tot i que ha afirmat que es mantindrà "a favor de la llista unitària". "Agraïment per oferir-me compartir la llista del 21-D. Continuaré lluitant per la unitat i per a Catalunya fora del Parlament", ha escrit Geli. Aquest dijous al matí tant fonts properes a l'exconsellera com també des del Partit Demòcrata ja donaven per feta la incorporació de Geli a la candidatura de Puigdemont. Finalment, però, Geli no formarà part de la llista de JxCat.