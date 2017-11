El jutge s'empara en el 155 per exigir al ministre el retorn de béns a Sixena

El nou titular del Jutjat de Primera Instància 1 d'Osca s'ha emparat en l'aplicació de l'article 155 a Catalunya per requerir al ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que possibiliti la devolució dels béns de Sixena que segueixen dipositats al Museu de Lleida.

En la seva providència, el jutge del tribunal d'Osca, que sol·licita, a més, la col·laboració de la força pública, dirigeix el requeriment al ministre «vist que la direcció de la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha estat assumida pel ministre de Cultura».

El magistrat recorda en el seu escrit els últims advertiments dirigits aquest any al Govern català per al lliurament de les 44 peces pendents de devolució, que «mai van ser complerts pels anteriors responsables de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig i Santi Vila».

Destaca, a més, que els dos exconsellers estan encausats al Tribunal Suprem per la seva negativa a la devolució dels béns, com a presumptes responsables de delictes de desobediència a l'autoritat judicial, i prevaricació, a més, en el cas de Vila. Considera el magistrat que després de l'activació de l'article 155 «procedeix» reiterar el requeriment efectuat en els seus dies als exconsellers referits «ara en la persona del ministre de Cultura», en la qualitat de titular de la conselleria del ram a Catalunya.

Per aquesta raó, li requereix perquè assenyali la ubicació «exacta» de «totes i cadascuna de les peces» encara pendents de tornar al monestir de Sixena, i informi, també, de la data en la qual es durà a terme el lliurament i els mitjans que farà falta a fi que el Govern aragonès pugui disposar del necessari per a una «correcta» recepció d'aquestes obres. La providència, no ferma en haver-hi la possibilitat de recurs de reposició, reclama, «sense perjudici d'allò anterior», la participació de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil en el procés.

Reclama, a més, d'aquesta unitat policial la realització d'un «cronograma» de l'actuació a dur a terme, el disseny d'un dispositiu de seguretat per al trasllat dels béns, amb «temps, actuacions, mesures de seguretat i trasllat, per a la seva necessària coordinació amb els tècnics del Govern aragonès». Amb la seva providència, el jutge reprèn el procés d'execució provisional de la sentència dictada a mitjan 2015 per l'anterior titular del tribunal.

El representant legal de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, l'advocat Jorge Español, va qualificar d'«importantíssima» la decisió judicial, així com la sol·licitud feta de participació de la força pública en l'operatiu.

D'altra banda, el ministeri de Cultura va assegurar ahir que encara no havia rebut el requeriment perquè doni compliment a les resolucions judicials provisionals per al lliurament a Sixena de les 44 obres d'art. Segons fonts properes al ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, els equips tècnics del ministeri «estudiaran» el requeriment un cop el rebin i esperaran a conèixer «tots els detalls» de la petició abans d'adoptar cap tipus de decisió.