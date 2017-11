L'Europarlament vol que l'Europol indagui sobre la mort d'una periodista a Malta

El Parlament Europeu (PE) va demanar que Europol participi en la investigació de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, la periodista que indagava sobre la cor-rupció dins del Govern maltès. En una resolució aprovada per àmplia majoria, l'Eurocambra reclama a Malta reforçar l'Estat de dret, un procés en el qual demana involucrar la Comissió Europea, amb la finalitat que vigili que s'aplica la llei al país de forma imparcial. Els eurodiputats van dir témer que la independència de les autoritats policials i judicials pugui veure's compromesa, atès que els caps de la Policia i la Fiscalia són nomenats pel Govern. També van reclamar aclariments sobre el programa de venda de la ciutadania maltesa, i per tant comunitària, a ciutadans de tercers països a canvi d'inversions al país. L'Europarlament va batejar la seva sala de premsa a Estrasburg com la sala Daphne Caruana.