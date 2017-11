Lluís Corominas anuncia que deixa l'activitat política de primera línia

El president del grup parlamentari de Junts pel Sí i membre del Partit Demòcrata, Lluís Corominas, ha anunciat avui en roda de premsa que no es presentarà a les llistes del 21D. "Deixo l'activitat política de primera línia i acabo així aquesta etapa de la meva vida", ha assegurat Corominas, que ha afegit que seguirà sent associat de base del PDeCAT i que donarà suport a la llista de Junts per Catalunya.

Corominas ha fet un agraïment públic "a totes les persones amb qui he pogut col·laborar, especialment als presidents amb qui, com a vicepresident, he compartit Mesa: Ernest Benach, Núria de Gispert i Carme Forcadell", ha dit Corominas, que també ha fet un agraïment "als diputats, als treballadors del Parlament i dels grups parlamentaris, així com al meu partit: el PDeCAT". "Vull agrair a tothom el tracte que m'heu donat durant tots aquests anys i al PDeCAT vull agrair-li que m'hagi donat l'oportunitat de ser el president del grup parlamentari de Junts pel Sí", ha subratllat Corominas, que també ha volgut posar en relleu que "el personal de la casa dignifica aquesta institució".

Lluís Corominas ha agraït al PDeCAT i al president Puigdemont la confiança dipositada en ell "en aquest moment tan difícil" i que l'hagin convidat a formar part de la llista de Junts per Catalunya. "Jo decideixo no anar-hi, però és una decisió molt meditada, que ja la vaig prendre l'any 2015", ha assegurat Corominas.

Acompanyat per la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, i el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, Lluís Corominas ha celebrat que ells "encapçalin la llista del partit" i ha assegurat que "estan fent molt bona feina". "Aquest projecte té futur si la seva generació té ganes de seguir-lo tirant endavant", ha apuntat Corominas, que ha assegurat que "jo, com a militant de base, els seguiré donant suport".

Pel que fa a la causa oberta per un delicte de desobediència i prevaricació, Corominas ha assegurat que "crec que s'ha de poder debatre tot, en cambra parlamentària", i ha reiterat un cop més que "no vam desobeir".

Lluís Corominas ha fet una menció especial recordant Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que avui fa un mes que estan empresonats. "No és just que estiguin dins la presó, haurien d'estar fora amb les seves famílies", ha remarcat Corominas, que també ha recordat els consellers empresonats i els que són a Brussel·les.

Lluís Corominas és advocat. Va ser 12 anys alcalde Castellar del Vallès i ha estat 14 anys al Parlament de Catalunya com a vicepresident de tres Meses, com a diputat i, aquests últims mesos, com a president del grup parlamentari de Junts pel Sí. També va tenir responsabilitats de partit en l'àmbit territorial.

Per la seva banda, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha dedicat unes paraules a Corominas: "En política, hi ha polítics, però també hi ha polítics que es distingeixen per ser mestres. I en Lluís ho ha estat". "Ens falta gent com ell per seguir compartint projectes", ha afegit.