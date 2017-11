Núria Picas i Alba Vergés, a les llistes d'ERC per al 21-D

ERC continua donant a conèixer els noms que formaran part de la seva candidatura per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21-D. Les dues darreres confirmacions de la llista dels republicans són els de l'atleta manresana Núria Picas i el de la fins ara diputada igualadina a la cambra catalana Alba Vergés.



En el cas de Picas ha sigut la pròpia atleta qui ha fet oficial la seva incorporació mitjançant un missatge al seu perfil oficial a Twitter en el qual s'ha mostrat il·lusionada davant del que ha definit com «la cursa de la meva vida».





Amb la ferma voluntat d'ajudar el país, us anuncio que estic molt il·lusionada de formar part de la candidatura d'@Esquerra_ERC per a les eleccions del 21-D. La cursa de la meva vida! — Núria Picas ?? (@NuriaPicas) 16 de noviembre de 2017

Per la seva banda, Alba Vergés concorrerà com a número sis de la formació, només per sota dels noms d'Oriol Junqueras, Marta Rovira, Raül Romeva, Carme Forcadell i Carles Mundó.