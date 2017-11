El PP descarta reformar la Constitució en l'estrena de la comissió territorial al Congrés

El secretari general del PP al Congrés, José Antonio Bermúdez de Castro, va assegurar ahir que el seu partit no acudeix a la comissió territorial, recentment constituïda, amb la idea de reformar la Constitució, sinó de modernitzar l'Estat autonòmic.

«No venim amb la idea de reformar la Constitució», va aclarir el portaveu del PP a la comissió sobre el model autonòmic en declaracions als periodistes.

Bermúdez de Castro es va preguntar quina és la proposta del Partit Socialista perquè el PP «va a la Comissió a parlar de la modernització i avaluació de l'Estat autonòmic: que ningú esperi de nosaltres una altra cosa».

El secretari general del PP al Congrés va reiterar que molts dels avenços del model autonòmic no comporten «de cap manera» la reforma de la Constitució, i ha demanat que no es comenci per les conclusions sinó pel diàleg. A la pregunta de si el PP es planteja la recentralització de competències, Bermúdez de Castro va informar que la Constitució no preveu cap clàusula de reversibilitat i per recentralitzar competències caldria reformar la Carta Magna.

Bermúdez de Castro va assegurar que el seu partit no acudeix a la comissió amb la «idea preconcebuda» de reformar la Constitució per «acontentar» una minoria. «I de cap manera venim a cedir o a premiar a qui han realitzat el desafiament més gran a la democràcia i a l'Estat de dret en les últimes dècades», va dir.

El secretari general del PP al Congrés ha precisat que el seu partit ve sense apriorismes, a fer balanç, a parlar de finançament autonòmic i de la coordinació entre administracions «i pensant en l'interès general, en 17 comunitats, no només en una».

La comissió per a l'avaluació i modernització del model autonòmic ha quedat constituïda ahir al Congrés amb l'absència d'Units Podem i els nacionalistes i amb la intenció de treballar «sense peatges indeguts a ningú», segons el seu president, José Enrique Serrano (PSOE).

A la sessió constitutiva, Serrano va dir que la comissió té al davant «una gran responsabilitat i una gran tasca», com és la «millora i modernització de l'Estat autonòmic», que podria acabar en una reforma de la Constitució, pel que espera que s'hi puguin incorporar aviat «qui encara avui no ho han fet».

La comissió en la qual participen, ara per ara, el PP, PSOE i Ciutadans i una part del Grup Mixt (UPN, CC, NC i Compromís) és integrada per un total de 27 membres i té una Mesa formada exclusivament per socialistes i populars, ja que Cs no hi ha volgut participar i ha votat en blanc la seva designació.

En declaracions als mitjans abans de la reunió de la comissió, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, també va animar les formacions que no s'han sumat a unir-s'hi i va remarcar que d'aquest fòrum sortiran «coses en comú i positives per al futur d'Espanya».

La comissió territorial que constitueix l'avantsala de la futura reforma constitucional inicia el seu camí amb la destacada absència d'Units Podem i els partits nacionalistes PDeCAT, ERC i PNB, escèptics amb la idea que pugui servir per desbloquejar la crisi catalana. A banda de Serrano, integren la mesa les diputades populars Alícia Sánchez-Camacho, com a vicepresidenta primera, i Susana López Ares, segona, així com Sofía Hernanz, secretària primera, i Jaime de Olano, secretari segon. La comissió té previst celebrar la primera reunió de la mesa i els portaveus dijous de la setmana que ve.