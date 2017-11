El PP serà processat per destruir els ordinadors de Bárcenas

L'Audiència de Madrid va confirmar el processament del PP, de la seva tresorera i de diversos assessors per presumptes delictes de danys informàtics i encobriment pel suposat esborrament dels discos durs dels ordinadors usats per l'extresorer Luis Bárcenas a la seu del partit. La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Madrid va desestimar els recursos presentats pel Ministeri Fiscal; el PP; la tresorera, Carmen Navarro; l'assessor jurídic, Alberto Durán, i el director de sistema d'informació del partit, José Manuel Moreno.

Tots els afectats i el fiscal van recórrer la interlocutòria de transformació de diligències prèvies en procediment abreujat, però l'Audiència va confirmar la decisió del jutjat número 32 de Madrid en un acte contra el qual no es pot interposar recurs. És a dir, es confirma el tancament de la instrucció i el primer pas per seure el PP a la banqueta en el que constitueix la primera vegada que una formació política és processada.

Els recurrents demanaven la nul·litat de la causa, argumentaven la manca d'elements necessaris perquè aquesta segueixi endavant i, a més, demanaven noves diligències d'investigació. La secció va rebutjar els arguments dels recurrents en defensar que hi ha «indicis suficients» de la comissió de possibles delictes de danys informàtics que preveu l'article 264.1 del Codi Penal i d'encobriment que preveu l'article 451.2 del mateix.

L'Audiència Provincial (en aquest cas la secció 23) ja va desestimar en el seu moment els intents del PP de recusar la jutgessa instructora del cas, Rosa Maria Freire, a la qual acusava d'actuar amb enemistat «manifesta» contra el partit.



Dubtes sobre la titularitat

En la resolució coneguda ahir, l'Audiència apunta els dubtes existents sobre la titularitat dels equips destruïts (és a dir, si són del PP o de Bárcenas), però, més enllà d'això, posa l'accent sobre el contingut dels mateixos.

Els processats van afirmar que els equips no tenien cap contingut, però Bárcenas va assenyalar el contrari. En aquest aspecte, el fiscal va al·legar «falta de credibilitat» de Bárcenas atesos els seus nombrosos contenciosos judicials amb el PP i a les diferents versions que ha aportat. Però l'Audiència considera que la versió de l'extresorer «no resulta inversemblant», igual que pensa que hi ha dubtes sobre l'existència i aplicació d'un «protocol d'esborrat segur» –com van argumentar els recurrents– i indicis que podrien haver intentat esborrar dades perjudicials per als interessos del PP.

La portaveu del grup socialista, Margarita Robles, veu «especialment greu» que l'Audiència Provincial hagi confirmat el processament del PP, la seva tresorera i diversos assessors per amagar possibles proves i va carregar contra el partit per no tenir cap voluntat de combatre la corrupció.

La portaveu socialista va insistir que la decisió de l'Audiència Provincial, en segona instància, implica que hi ha indicis seriosos «de criminalitat» sobre el PP i alguns dels seus membres «per intentar ocultar elements de judici».